Аналитик Мильчакова назвала причины снижения цены на газ в Европе | 360°

Мир 18 октября 2022, 17:35 Аналитик Мильчакова назвала причины снижения цены на газ в Европе

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились ниже 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. В разговоре с RT аналитик Наталья Мильчакова объяснила такую динамику.

Одной из причин стало намерение Еврокомиссии предпринять новые меры борьбы с энергетическим кризисом в ЕС. В частности, рассматривается возможность вместо установки потолка цен на газ для всех стран — поставщиков ввести схему централизованных закупок газа, создав объединение стран — потребителей газа, для того чтобы эти страны могли централизованно покупать только сжиженный природный газ на бирже с целью заполнения хранилищ не менее чем на 10%. Такой механизм позволит накапливать в хранилищах достаточное количество газа для экстренных ситуаций.

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Мильчакова отметила, что не будет приобретать трубопроводный газ у у российского «Газпрома», который будет продолжать работать только с долгосрочными контрактами.

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