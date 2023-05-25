25 мая 2023, 19:53
Аналитик Михайлов оценил решение разместить в Белоруссии ядерное оружие
Военный аналитик Михайлов: размещение ядерного оружия — асимметричный ответ Вашингтону
Военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал решение глав минобороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина подписать документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Белоруссии.
Михайлов считает, что размещение ядерного оружия — это «асимметричный ответ Вашингтону».
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«Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии — это асимметричный ответ Вашингтону, который разместил свое ядерное оружие на территории пяти государств Европы и еще имеет инфраструктуру в Греции», — сказал он.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что контроль за этим оружием на территории Белоруссии останется за Москвой.
Ядерное оружие
Белоруссия
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