Мир 28 марта 2024, 16:44 Аналитик Мендкович заявил, что США предоставляли неполную информацию о готовящемся в России теракте для алибии

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США специально предоставляли крайне скудную информацию о готовящемся в России теракте в Crocus City Hall, чтобы обеспечить себе алиби. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт, может быть связано с ЦРУ.

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«Я предполагаю, что как раз была дана куцая и неполная информация в духе „готовится теракт, где как и когда — не скажем“. Именно для создания алиби, прикрытия», — подчеркнул аналитик.

Напомним, теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта, на сегодняшний день число погибших увеличилось до 140 человек.

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