Мир 20 декабря 2022, 15:32 Аналитик Литовкин оценил просьбу Залужного к Зеленскому подписать закон об ужесточении наказания за дезертирство Аналитик Литовкин: ужесточение наказаний для ВСУ отражает положение с дисциплиной

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Военный аналитик Виктор Литовкин в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал просьбу главы ВСУ Валерия Залужного к президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать закон об ужесточении наказаний для украинских военных за неповиновение и дезертирство.

По словам аналитика, такие просьбы могут говорить о катастрофическом положении с дисциплиной в украинской армии.

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«По моим данным, они сегодня находятся на уровне „ниже плинтуса“, о чем и говорит ужесточение наказаний за дезертирство и неповиновение приказам, — сказал журналистам Литовкин.

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В 2023 году положение дел в зоне спецоперации будет во многом зависеть от того, как российская экономика справится с санкциями Запада, заключил аналитик.