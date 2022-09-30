Аналитик Литовкин оценил последствия подрыва «Северных потоков» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Литовкин оценил последствия подрыва «Северных потоков»

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал ситуацию с «Северными потоками». По словам эксперта, подрыв газопроводов может быть выгоден лишь Белому дому.

Таким образом, на взгляд Литовкина, США хотят вынудить страны Европы покупать дорогое американское топливо.

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«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — добавил военный эксперт.

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Литовкин подчеркнул, что в данной ситуации необходимо провести полноценное расследование, которое, к слову, уже началось в Швеции. Связано это с тем, что инцидент произошел как раз в территориальных водах этой страны.

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