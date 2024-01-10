Мир 10 января 2024, 16:36 Аналитик Лидовской: президент Эквадора Нобоа готов идти до конца в борьбе с преступностью

Читать 360tv в

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской спрогнозировал развитие ситуации в Эквадоре, который сейчас, по словам эксперта, управляется бандами. Об этом сообщил RT.

Специалист отметил, что еще осенью президент Даниэль Нобоа начал противостояние преступности.

Реклама

«Если Нобоа всерьез решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать четко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжелой, потому что они накопили достаточно большое количество вооружений и сил», — высказался Лидовской.

Оценив риторику эквадорского лидера, аналитик предположил, что тот готов идти до конца в борьбе с криминальными элементами.