10 января 2024, 16:36
Аналитик Лидовской: президент Эквадора Нобоа готов идти до конца в борьбе с преступностью
Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской спрогнозировал развитие ситуации в Эквадоре, который сейчас, по словам эксперта, управляется бандами. Об этом сообщил RT.
Специалист отметил, что еще осенью президент Даниэль Нобоа начал противостояние преступности.
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«Если Нобоа всерьез решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать четко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжелой, потому что они накопили достаточно большое количество вооружений и сил», — высказался Лидовской.
Оценив риторику эквадорского лидера, аналитик предположил, что тот готов идти до конца в борьбе с криминальными элементами.
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