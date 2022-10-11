Аналитик Леонков заявил, что США не дают Украине наступательные системы из-за страха | 360°

Мир 11 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Леонков заявил, что США не дают Украине наступательные системы из-за страха

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Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что Соединенные штаты опасаются увеличивать поставки наступательных систем для Украины из-за страха перед Россией.

По словам эксперта, в Белом доме идет дискуссия по поводу того, насколько российские власти готовы идти дальше.

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«В Белом доме идет активная дискуссия о том, насколько Москва готова пойти далеко, если Пентагон все-таки начнет поставлять такое… чувствительное для РФ вооружение: оперативно тактические ракеты ATACMS, тяжелая техника в виде танков и самолетов», — сообщил аналитик.

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Ранее издание Foreign Policy написало, что Украина потребовала у США снять запрет на поставки ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Такой запрос появился после российских ударов по украинской инфраструктуре.

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