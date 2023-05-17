Мир 17 мая 2023, 14:15 Аналитик Лагин: у Турции больше шансов вступить в Евросоюз, чем у Украины

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Политический аналитик Николай Лагин в разговоре с изданием РИА ФАН заявил, что Анкара имеет больше шансов на вступление в Евросоюз, нежели Киев. Эксперт объяснил, что Турция давно сотрудничает как с блоком НАТО, так и с Европой по экономическим и политическим вопросам.

«Турция давно является полноправным членом Североатлантического альянса, при этом взаимодействует со странами Европы не только в военном, но и экономическом, политическом плане. Там устоявшаяся, зрелая, прогнозируемая власть», — отметил аналитик.

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Что же касается Украины, Лагин считает, что европейский рынок не выдержит вступление в союз сразу двух стран. Тем более, у Украины сейчас имеются неразрешенные территориальные вопросы.

Ранее издание Politico написало, что Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей.