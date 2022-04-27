Аналитик Кущ заявил, что Украина не сможет выбраться из «долговой ямы» после спецоперации

После начала спецоперации Украина стала стремительно наращивать долги перед странами Запада. Киевский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что стране будет крайне сложно выбраться из сложившейся ситуации. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист подчеркнул, что большая часть военной помощи оказывается Украине в кредит или рассрочку. После завершения спецоперации сумма долгов перед Западом может превысить 120 миллиардов долларов. При этом мужчина подчеркнул, что другие страны не планируют списывать даже часть задолжностей.