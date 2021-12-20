Аналитик Кулагин высказался о ситуации с газом в Европе

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал ситуацию с газом в Европе. Об этом сообщил RT.

За последние месяцы стоимость газа в Европе выросла до 1700 долларов за тысячу кубометров. Эксперт подчеркнул, что все выросшие расходы лягут на плечи населения. Кроме того, существует большой риск закрытия многих предприятий. Кулагин отметил, что в дальнейшем цена на газ может лишь возрасти.

«Впереди основные холода… Уровень поставок в Европу газа достаточно невысокий. Уровень заполненности хранилищ довольно низкий… В целом ситуация остается напряженной», — сообщил специалист.