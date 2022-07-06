Аналитик Кулагин спрогнозировал действия ЕС в случае отключения российского газа
Аналитик Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз готовит план на случай, если Россия отключит газ. Об этом сообщил RT.
Он отметил, что у ЕС немного вариантов.
«Снижение потребления, уменьшение температуры в домах и просто физическое отключение потребителей от газа. Конечно, попытаются по максимуму заполнить хранилища», — рассказал Кулагин.
Он подчеркнул, что газ дает электроэнергию и для водоснабжения, и для работы различных предприятий.