22 декабря 2023, 12:05
Аналитик Кулагин: после выхода Анголы из ОПЕК возможности организации сократятся
Ангола объявила о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение властей страны прокомментировал директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его мнению, такие меры не окажут существенного влияния на ситуацию.
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«Но в целом, конечно, возможности влияния ОПЕК на рынок существенно сократятся», — добавил эксперт.
Он также отметил, что для Анголы данный процесс имеет как преимущества, так и недостатки. Однако через некоторое время государство может передумать и попытаться вернуться в организацию, считает аналитик.
Нефть
ОПЕК
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