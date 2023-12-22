Мир 22 декабря 2023, 12:05 Аналитик Кулагин: после выхода Анголы из ОПЕК возможности организации сократятся

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Ангола объявила о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение властей страны прокомментировал директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По его мнению, такие меры не окажут существенного влияния на ситуацию.

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«Но в целом, конечно, возможности влияния ОПЕК на рынок существенно сократятся», — добавил эксперт.

Он также отметил, что для Анголы данный процесс имеет как преимущества, так и недостатки. Однако через некоторое время государство может передумать и попытаться вернуться в организацию, считает аналитик.