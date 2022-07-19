Аналитик Красноперов оценил заявление США об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов прокомментировал заявление Пентагона об успешно завершенном тесте гиперзвуковой ракеты, производимой компанией Raytheon Technologies. Об этом написало РИА ФАН.

По словам аналитика, пока американцы лишь говорят о начале процесса отладки нового вооружения, российские военные во всю используют его в боевых условиях.

«Конечно, нельзя недооценивать наших стратегических конкурентов, но пока их показатели не выглядят как безусловный успех. Пока это только третий запуск подобного вооружения с 2013 года и впереди у него еще множество проверок, всевозможные отладки, прошивка и так далее. Они молодцы, что продолжают заниматься вопросом, но к примеру Российская Федерация уже проводит испытания подобных систем в режиме реальных боевых действий», — добавил он.

Он отметил, что во время спецоперации на Украине ВС РФ несколько раз применяли гиперзвуковые ракеты, запускаемые с перехватчиков МиГ-31 Х-47М2 «Кинжал».

Ранее в Министерстве обороны США отчитались об очередном завершенном тексте гиперзвуковой ракеты. Объект отделился от самолета и во время разгона превысил скорость звука в пять раз.