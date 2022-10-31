Аналитик Красноперов назвал B-52 США в Австралии новой целью Китая | 360°

Мир 31 октября 2022, 22:08 Аналитик Красноперов назвал B-52 США в Австралии новой целью Китая

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США приняли решение разместить на территории Австралии до шести стратегических бомбардировщиков B-52. Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что такой шаг может вновь обострить конфликт Соединенных Штатов с Китаем. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснил, что данный шаг не несет угрозы для России. Скорее действия США направлены на Китай. Однако Красноперов подчеркнул, что КНР обладает достаточным вооружением, так что B-52 станут для страны новой мишенью.

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«Это будет запланированная цель, потенциальная, куда могут быть направлены китайские ракеты и в Белом доме это также понимают», — пояснил специалист.

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