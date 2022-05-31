Аналитик Котков заявил, что США могут украсть активы Китая

США может заморозить международные резервы КНР. Подобный поступок может серьезно отразиться на мировой экономике. Таким мнением поделился руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Санкт–Петербурга Кирилл Котков. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Власти Китая опасаются возможной заморозки своих резервов. В Пекине по этому поводу собрали экстренное совещание. По словам специалиста, сейчас США шантажирует заморозкой средств страну. Такой подход, отметил Котков, может угрожать самой идее глобализма.

«Получается, хранить активы безопасно только внутри страны. Но Китаю сложнее — его экономика экспортно ориентированная и зависит от спроса со стороны стран–импортеров. Сможет ли КНР эти активы разом „вытащить“ — очень сомневаюсь, это пока не удавалось никому», — отметил специалист.