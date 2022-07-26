Аналитик Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР

Северная Корея достигла некоторых успехов в ракетном строении и наращивает ядерное вооружение, однако вероятность того, что страна вступит в открытый конфликт с другими государствами, невелика. Об этом в разговоре с Lenta.ru сказал аналитик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Он отметил, что в последние годы все страны, обладающие ядерным боезапасом, делают ставку на его увеличение. КНДР развивает ядерный потенциал не для того, чтобы в конечном итоге применить оружие, считает аналитик.

«Наращивание ядерного арсенала кажется для страны самым главным и эффективным инструментом сдерживания вероятных противников. Но в текущих условиях все же трудно говорить, что там происходит на самом деле», — отметил Кондратьев.