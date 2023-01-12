Мир 12 января 2023, 17:11 Аналитик Коган оценил возможное банкротство Илона Маска после рекордной потери денег Аналитик Коган: потеря нескольких сотен миллиардов долларов не отразится на Маске

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Профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган в разговоре с Lenta.ru оценил возмоность банкротства предпринимателя и изобретателя Илона Маска после рекордной потери денег.

По словам экономиста, финансовые трудности Маска являются временными.

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«Я бы не особо сильно переживал по поводу того, что Маск может обанкротиться. Еще недавно Маск, потерявший сейчас 200 миллиардов долларов, был одним из самых богатых людей мира. Уже завтра все может измениться», — отметил Коган.

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Он добавил, что несколько сотен миллиардов долларов вряд ли отразятся на судьбе предпринимателя. Стоимость компании Tesla, которой владеет Маск, остается довольно высокой на фоне других автомобилестроительных компаний.