Мир 19 января 2024, 13:15 Аналитик Калманович: глобальный спрос на нефть продолжает снижаться

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Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович спрогнозировал ситуацию с изменениями цен на нефть. Об этом сообщил RT.

«События в Аденском заливе вызвали рост котировок нефти с уровня 76,83 доллара до 78,74. При этом переломная ценовая отметка в 79,50 доллара за баррель Brent еще не достигнута», — отметил эксперт.

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По его словам, глобальный спрос на данный ресурс продолжает снижаться. При этом ОПЕК предрекла рост соответствующих показателей в 2024 году, добавил специалист.