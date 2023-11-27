27 ноября 2023, 12:44
Аналитик Юшков: Западу выгодны развал и противоречия внутри ОПЕК+
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе со «Свободной прессой», что Западу выгоден развал ОПЕК+. По его словам, США регулярно пытаются внести раздор в отношения России и Саудовской Аравии, которые являются участниками соглашения.
Эксперт напомнил, что Reuters и Bloomberg выпускают статьи про противоречия внутри организации стран.
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«Это настоящая информационная кампания», — пояснил Юшков.
Он уточнил, что западные сайты регулярно публикуют материалы о якобы обмане Саудовской Аравии со стороны РФ.
США
ОПЕК
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