Мир 17 мая 2023, 14:25 Аналитик Юшков заявил, что Украина хочет получить от Запада бесплатную нефть

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Украина заявила о нехватке топлива, скорее всего, власти тем самым намекают Западу, что было бы неплохо получить безвозмездную помощь. Таким мнением с Lenta.ru сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что украинские власти не зря сделали акцент о нехватке топлива в то время, как США и Евросоюз ждет контрнаступления ВСУ. И недостаток горючего делает его невозможным. Более того, Украина хочет, чтобы это воспринималось как помощь, за которую не нужно потом платить.

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«Я думаю, что здесь смысл не в том, что топливо будет заканчиваться, а в том, чтобы акцентировать на этом внимание. Чтобы топливо поступало, в том числе в рамках гуманитарных поставок или военной помощи безвозмездно», — сказал Игорь Юшко.

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