Аналитик Юшков заявил, что страны ЕС начнут обходить собственные санкции
Аналитик Игорь Юшков считает, что страны Европы будут искать способы, чтобы обойти свои санкции. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия имеют право заниматься реэкспортом российской нефти.
«То есть они купили ее у российских компаний, получили по нефтепроводу „Дружба“, а дальше могут грузить и везти по железной дороге куда угодно», — рассказал он.
Юшков добавил, что также некоторые страны могут решать проблему покупкой готовых продуктов переработки из других стран.