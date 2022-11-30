Мир 30 ноября 2022, 19:35 Аналитик Юшков заявил, что Норвегия не заменит Россию в поставках газа в Европу

Читать 360tv в

Аналитик Игорь Юшков считает, что Норвегия не сможет сравниться с Россией в объеме поставок газа в Европу. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что страны ЕС просят Норвегию поставлять побольше топлива. Государство делает для этого все возможное.

Реклама

«Но сильно увеличить таким образом объем производства невозможно, речь там идет про пять-семь миллиардов кубов. Для сравнения, Россия в прошлом году поставила в Европу 155 миллиардов кубов», — заключил Юшков.

Реклама