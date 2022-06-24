Если Германия примет решение национализировать участок газопровода «Северный поток — 2» она не решит проблему дефицита топлива, и к тому же навсегда лишит себя возможности получать газ по этой трубе. Об этом «Политике сегодня» сказал аналитик Игорь Юшков.

О том, что Минфин ФРГ намерен национализировать проходящий по территории Германии участок «Северного потока — 2», ранее сообщила немецкая газета Spiegel.

Юшков отметил, что официальных подтверждений таким намерениям пока нет. Но если Германия примет решение национализировать часть газопровода, она не получит от этого выгоды.

«Каких целей они этим достигнут? Решат ли они этим свою проблему? Разве от этого им начнет поступать газ? Наоборот, сейчас Россия им сама предлагает: давайте мы запустим „Северный поток — 2“ и будем по нему качать вам газ, покупайте, пожалуйста», — сказал специалист.