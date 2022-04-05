Аналитик Юшков высказался о решении Евросоюза запретить импорт угля из России

Европейский союз принял решение запретить импорт угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год. Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о таком решении. Об этом сообщил RT.

«По той статистике, которая сейчас приходит за март, Россия уже существенно сократила объем поставки угля в Европу и потихоньку перенаправляет эти объемы на другие рынки. Трансформация рынка уже происходит, это происходило и с нефтью», — пояснил специалист.

Специалист подчеркнул, что российский уголь сейчас направляют в основном на рынок стран Азии. Подобный подход может быть чреват проблемами с логистикой, а также повышением цен. Последствия такого ренеия, по словам Юшкова, отразятся на жизни европейцев.