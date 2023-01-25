Мир 25 января 2023, 11:11 Аналитик Юшков: у немецкой экономики наблюдаются большие сложности

Читать 360tv в

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с РИАМО заявил, что у немецкой экономики наблюдаются большие сложности из-за отсутствия недорогих углеводородов из России.

Эксперт добавил, что нефтеперерабатывающие заводы Германии строились в тех местах, где заканчивалась труба газопровода «Дружба». Сейчас немецкие НПЗ не могут работать в полную мощность.

Реклама

«Цена на российский газ для Германии всегда была ниже, чем для других европейских стран, той же Франции. <…> Сейчас газ для немцев, как и для других европейцев, стал дорогим удовольствием», — сказал Юшков.

Многие предприятия становятся нерентабельными и сокращают объемы производства, поскольку цены на газ выросли, заключил он.

Авторы: