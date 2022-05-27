Аналитик Юшков: цены на нефть и дальше будут больше 100 долларов за баррель

Вероятно, цены на нефть в ближайшее время будут держаться на довольно высоком уровне — больше 100 долларов за баррель. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Цены высокие из-за того, что на мировом рынке наблюдается дефицит, пояснил Юшков. Основным фактором, влияющим на цену нефти, является восстановление спроса в Китае — снимаются карантинные ограничения и устраняются ограничения на перемещения людей. Китай будет наращивать импорт, поддерживая дефицит в мире.

А вторым фактором, удерживающим цену нефти, является то, что США скоро завершат программу распродажи нефти и стратегических запасов.

«Они выбрасывают на рынок огромные объемы нефти и стратегических запасов, но это не приводит к тому, чтобы рынок насытился, то есть настолько серьезен дефицит… Думаю, что мы и дальше будем видеть цены больше 100 долларов за баррель», — сказал Юшков.