Аналитик Юшков: санкции ЕС спровоцировали раздлад политиков и бизнеса

Аналитик Игорь Юшков заявил, что в Европе возник конфликт политиков и бизнесменов из-за санкций против России. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что подорожание энергоресурсов спровоцировало разгоняющуюся инфляцию.

«Когда бизнес говорит, что „мы так больше не можем“ и что „у нас разгоняется инфляция“. И экономические власти Евросоюза и США признают, что дорогие энергоресурсы разгоняют инфляцию», — рассказал Юшков.

Он добавил, что из-за этого повышаются ставки рефинансирования.