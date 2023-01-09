Мир 09 января 2023, 14:20 Аналитик Юшков рассказал, могут ли восстановиться поставки газа в Европу Аналитик Юшков: Польше следует вернуть «Газпрому» его долю в проекте «Ямал-Европа»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с Lenta.ru рассказал, могут ли в билжайшее время восстановиться поставки российского газа в Европу.

По словам эксперта, чтобы восстановились поставки по газопроводу «Ямал-Европа», Польше необходимо вернуть «Газпрому» его долю в проекте.

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«Теоретически может быть восстановлен „Ямал-Европа“, но для этого Польша должна вернуть „Газпрому“ его долю в проекте. Можно увеличить поставки и через Украину, но, естественно, страна сейчас на это не согласится», — добавил аналитик.

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Что касается «Южного потока», то он забит полностью. Чтобы запустить одну из ниток «Северного потока — 2», необходимо получить соответствующие сертификаты, однако такой вариант маловероятен, резюмировал Юшков.