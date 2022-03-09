Аналитик Юшков рассказал, кому Россия будет поставлять нефть

США ввели запрет на весь импорт нефти и газа из России. Однако Россия по-прежнему может поставлять ресурсы странам Азии и Южной Америки, рассказал Общественной службе новостей аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, в России продолжат добычу нефти и газа в тех же объемах, в которых они поставлялись в США.

«Скорее, в течение нескольких месяцев будет происходить переформатирование рынка. Мы будем отправлять наши нефть и нефтепродукты, которые раньше шли в США, на азиатские рынки или на Южную Америку. А те производители, которые направляли туда, станут перенаправлять в США», — считает Юшков.