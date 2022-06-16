Аналитик Юшков рассказал, чем РФ ответит на попытку США ввести потолок цен на российскую нефть

США захотели ввести потолок закупочных цен на российскую нефть. Россия может ответить на это, еще сильнее усугубив дефицит на рынке, рассказал Общественной службе новостей аналитик Игорь Юшков.

Подобная идея может сработать только в случае, если Россия на это поддастся и будет продавать по цене, которую продиктуют, считает аналитик. При этом все покупатели российской нефти должны согласованно придерживаться предложенного США потолка цен.

«Те страны, которые введут потолок, не исключено, что Россия вообще прекратит поставки в эти страны. Либо обяжет продавать по цене не менее, чем рыночная цена минус 30%. Как сейчас продает в Азию», — сказал Юшков.