Аналитик Юшков рассказал, чем опасен отказ ЕС от российской нефти

Евросоюз не успеет быстро перестроиться в случае отказа от поставок российской нефти, что может привести к глобальному экономическому кризису в мире. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

Однако, по словам Юшкова, в случае с Европой ставки выше, чем с США — если ЕС откажется от российской нефти, могут произойти большие перерывы в рамках переходного периода.

«Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке… Это будет шок для мировой экономики», — сказал аналитик.