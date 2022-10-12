Аналитик Юшков раскритиковал попытки ЕС ввести предел цен на газ | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 16:36

Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Мир

12 октября 2022, 15:59

Аналитик Юшков раскритиковал попытки ЕС ввести предел цен на газ

Читать 360tv в

Аналитик Игорь Юшков считает, что попытки Евросоюза контролировать цены на газ не увенчаются успехом. Об этом сообщила газета «Взгляд».

По данным сайта «Экономика сегодня», ЕС выгодно установить максимальный предел стоимости газа, но реализовать это вряд ли возможно. В результате все сведется к тому, что страны-поставщики уйдут на азиатские рынки, уточнил Юшков.

Реклама

«И Европа обеспечит себе еще больший дефицит газа и еще большие проблемы», — заключил он.

Реклама

Газ

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама