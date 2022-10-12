Аналитик Юшков раскритиковал попытки ЕС ввести предел цен на газ | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Юшков раскритиковал попытки ЕС ввести предел цен на газ

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Аналитик Игорь Юшков считает, что попытки Евросоюза контролировать цены на газ не увенчаются успехом. Об этом сообщила газета «Взгляд».

По данным сайта «Экономика сегодня», ЕС выгодно установить максимальный предел стоимости газа, но реализовать это вряд ли возможно. В результате все сведется к тому, что страны-поставщики уйдут на азиатские рынки, уточнил Юшков.

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«И Европа обеспечит себе еще больший дефицит газа и еще большие проблемы», — заключил он.

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