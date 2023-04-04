Мир 04 апреля 2023, 17:11 Аналитик Юшков прокомментировал возобновление страхования газопровода «Северный поток»

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Ожидать страховых выплат «Газпрому» в связи с повреждением газопровода «Северный поток» от немецких компаний в ближайшее время не стоит. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

По словам специалиста, для начала необходимо выяснить, будут ли являться взрывы на трех нитках газопровода страховым случаем и какая сумма будет выплачиваться при таком инциденте.

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Отмечается, что взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке — 2» произошли в сентябре прошлого года.