Аналитик Юшков прокомментировал снижение цен на газ в Европе | 360°

Мир 25 октября 2022, 11:58 Аналитик Юшков прокомментировал снижение цен на газ в Европе Аналитик Юшков: спрос на газ снижается, вот он и дешевеет

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с изданием RT прокомментировал снижение цен на газ в Европе. Впервые с 14 июня они опустились ниже одной тысячи долларов за тысячу кубических метров.

По словам эксперта, снижение связано с тем, что спрос на голубое топливо падает из-за хорошо работающих других источников энергии.

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«Пошли дожди, и гидроэлектростанции стали давать больше энергии. Наполнились водохранилища при атомных станциях… Плюс ветряные электростанции сейчас дают больше энергии», — добавил Юшков.

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При этом аналитик отметил, что отопительный сезон в Европе еще не начался. Как только его объявят, цены на газ резко поползут вверх.