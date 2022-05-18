Аналитик Юшков предсказал повышение цен на нефть

Цены на нефть, вероятно, будут расти в ближайшие месяцы. Об этом RT рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Все факторы говорят о том, что нефть скорее будет дорожать», — сказал Юшков.

Он отметил, что нефтяное эмбарго скорее всего будет введено с 2023 года, но санкции «нервируют рынок» уже сейчас.

«Мы также видим постепенное восстановление спроса на нефть в Китае. У них ослабевают карантинные меры, люди начинают больше перемещаться и тратить нефтепродукты, значит, спрос на нефть со стороны Китая возрастает», — отметил аналитик.