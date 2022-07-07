Аналитик Юшков посоветовал российским властям не давать Шри-Ланке кредит на топливо

Шри-Ланка не сможет выплатить кредит на импорт топлива из России, так как страна находится на грани бедствия. Таким мнением поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Нужно смотреть, что Шри-Ланка собирается предложить взамен и на каких условиях. У них основная проблема не в том, что из-за санкций им что-то не поставляют, а в том, что у них нет денег. У страны экономический крах, понятно, что заплатить ей нечем», — пояснил эксперт.

По его словам, России не стоит заниматься благотворительностью и выдавать кредит неплатежеспособным странам. Он подчеркнул, что Шри-Ланка даже не предлагает конкретные условия, а лишь просит о помощи.