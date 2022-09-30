Аналитик Юшков озвучил последствия ввода потолка цен на российский газ для ЕС | 360°

Мир 30 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аналитик Юшков озвучил последствия ввода потолка цен на российский газ для ЕС

Читать 360tv в

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предложение некоторых европейских политиков ввести потолок цен на российские газ. Об этом написал RT.

«Если они говорят всем о российском газе, то тут проблема будет с СПГ. Потому что если они установят низкий потолок цены на российский газ, включая СПГ, то поставки просто развернутся, и сырье уйдет на азиатские рынки. И Европа столкнется с увеличением дефицита на рынке газа. Потому что Россия занимает третье место по объему поставок СПГ в Европу, после США и Катара», — сообщил аналитик.

Реклама

Юшков добавил, что европейцы могут прийти к еще большему дефициту газа. Он также отметил, что в случае применения подобной меры возникнет вопрос с такими странами как Сербия, Румыния и Молдавия.

Реклама

«Как им теоретически получать какой-то другой, альтернативный газ — сказать сложно. Поэтому, в общем-то, для Европы это тоже довольно неприятная истории. И в случае прекращения поставок из России цены на газ поднимутся у всей Европы, так как рынок один. Поэтому экономически пострадают все», — заключил Юшков.

0 0 0 0 0 0