Аналитик Юшков озвучил последствия ввода потолка цен на российский газ для ЕС | 360°

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Аналитик Юшков озвучил последствия ввода потолка цен на российский газ для ЕС

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предложение некоторых европейских политиков ввести потолок цен на российские газ. Об этом написал RT.

«Если они говорят всем о российском газе, то тут проблема будет с СПГ. Потому что если они установят низкий потолок цены на российский газ, включая СПГ, то поставки просто развернутся, и сырье уйдет на азиатские рынки. И Европа столкнется с увеличением дефицита на рынке газа. Потому что Россия занимает третье место по объему поставок СПГ в Европу, после США и Катара», — сообщил аналитик.

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Юшков добавил, что европейцы могут прийти к еще большему дефициту газа. Он также отметил, что в случае применения подобной меры возникнет вопрос с такими странами как Сербия, Румыния и Молдавия.

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«Как им теоретически получать какой-то другой, альтернативный газ — сказать сложно. Поэтому, в общем-то, для Европы это тоже довольно неприятная истории. И в случае прекращения поставок из России цены на газ поднимутся у всей Европы, так как рынок один. Поэтому экономически пострадают все», — заключил Юшков.

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