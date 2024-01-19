Мир 19 января 2024, 00:49 Аналитик Юшков оценил слова Гуттериша о необходимости отказаться от использования ископаемых видов топлива Аналитик Юшков: европейцы боятся зависимости от других стран

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Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Свободной прессой» прокомментировал слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что всем странам необходимо поэтапно отказаться от использования ископаемых видов топлива.

По мнению аналитика, в этом заявлении есть политическая и экономическая подоплека, поскольку Запад боится зависимости в ресурсах от других стран.

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«Потому что это Россия, это Ближний Восток, и европейцы боятся зависимости. Хотя, она же двухсторонняя, мы зависим от них как от рынка сбыта в той же степени. Но они продолжают декарбонизацию», — сказал он.