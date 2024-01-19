Мир 19 января 2024, 12:23 Аналитик Юшков оценил слова гендиректора Saudi Нассера о задержке поставок нефти из-за конфликта в Красном море Аналитик Юшков: российские газ и нефть могут снова пойти в Европу

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Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова генерального директора саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амина Нассера о том, что из-за конфликта в Красном море поставки нефти могут задерживаться. Об этом написала «Свободная пресса».

Юшков считает, что Катар, скорее всего, пустит свои объемы на азиатские рынки, а российский СПГ наоборот пойдет в Европу.

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«В таком случае, к примеру, российский СПГ наоборот пойдет в Европу, и не будет идти в Азию. То есть, не исключено, что мы просто разделим рынки сбыта», — добавил он.

Перекрытие Красного моря для всех станет дополнительной издержкой, которую в итоге переложат на конечного потребителя, сообщил аналитик.