Мир 06 марта 2023, 18:51 Аналитик Юшков оценил намерения польской Orlen требовать компенсацию за приостановку Россией поставок нефти

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с «Известиями» прокомментировал возможное требование компенсаций польской компанией Orlen за приостановку Россией поставок нефти.

Ранее стало известно, что российская компания «Татнефть» не смогла исполнить контракт по независящим от нее обстоятельствам.

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По словам аналитика, сложившаяся ситуация будет признана форс-мажором.

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«Фактически, если дело дойдет до арбитража, то все это будет признано форс-мажором, потому что „Татнефть“ не смогла исполнить контракт по независящим от нее обстоятельствам», — сказал Юшков.