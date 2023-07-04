Мир 04 июля 2023, 13:04 Аналитик Юшков: для России также выгодна торговля нефтью с Индией в юанях

Читать 360tv в

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru прокомментировал информацию о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за российскую нефть в китайских юанях.

По словам эксперта, для России подобная схема выгодна, поскольку рупия свободно не конвертируется в отличие от юаня.

Реклама

Юшков предположил, что скорее всего Россия предложила Дели новый способ оплаты, поскольку властей Индии не устраивала прежняя схема.

Ранее СМИ сообщали, что одна из крупнейших компаний Индии IOC (Indian Oil Corporation) провела платеж за поставленную российскую нефть в китайской валюте.