Аналитик Якобсен предсказал новый энергетический кризис в Европе

Инвестиционный директор Saxo Bank Стин Якобсен допустил вероятность нового энергетического кризиса в Европе. Об этом написало РИА «Новости».

Газовый рынок Европы находится в нестабильном состоянии всю осень. В октябре из-за низкой заполненности подземных хранилищ и ограниченного предложения со стороны поставщиков спотовая стоимость газа достигла двух тысяч долларов, а после того, как «Газпром» начал закачку в европейские ПХГ, цены снова начали опускаться, написала «Политика сегодня».

Однако с холодами цены на топливо в ЕС снова начнут расти и могут достигнуть рекордных значений, уверен аналитик.

«Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале», — отметил Якобсен.