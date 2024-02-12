Мир 12 февраля 2024, 10:20 Аналитик из Турции назвал причину отставки Залужного Аналитик Озер: Зеленский «отлучил» Залужного из-за его желания начать переговоры Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его стремления начать переговоры с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Залужный был за начало мирных переговоров, поскольку знал ситуацию и ход событий на фронте лучше, чем политики, и по этой причине был „отлучен“ от системы нынешней властью», — сказал он.

Реклама

По его мнению, Залужный является сильной личностью. Ему доверяет подавляющее большинство соотечественников. В скором времени он может вернуться на Украину в качестве соперника Зеленского.

Полковник в отставке Олег Стариков недавно заявил, что смена руководства ВСУ уменьшила уверенность командования армии в своем начальстве. Офицеры в зоне боевых действий посчитали отставку Залужного плохим знаком, подчеркнул он.

Бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон назвал возможную причину смены главкома. По его мнению, Зеленский пришел в отчаяние, поэтому отправил в отставку Залужного.