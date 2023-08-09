Мир 09 августа 2023, 17:12 Аналитик Иван Лизан заявил, что у главы дипломатии ЕС Борреля «неоколониальное мышление»

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Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан в разговоре с радиостанцией Sputnik высказал мнение о том, что у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «неоколониальное мышление».

Ранее Боррель сообщил, что Россия предлагает уязвимым странам Африки дешевое зерно, «чтобы сделать их зависимыми».

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По словам Лизан, глава европейской дипломатии считает ЕС цветущим садом, а все остальные страны — джунглями.

«Он мысленно ходит с мачете и рубит лианы, а может быть, не только лианы, но и чьи-то головы. У человека неоколониальное мышление», — добавил аналитик.

Он отметил, что лидеры развивающихся стран вряд ли воспримут слова Борреля всерьез.