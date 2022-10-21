Аналитик Хурдушов: страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ | 360°

21 октября 2022, 14:22
Аналитик Хурдушов: страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ
Решение об установлении потолка цен на российский газ откладывается до ноября, пишут зарубежные СМИ. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik предположил, что европейские страны не смогли договориться об ограничении цен из-за разных подходов к газовому снабжению.
Например, у Италии есть долгосрочные договоренности по поставкам топлива, поэтому у страны пока нет причин беспокоиться, чего не скажешь о Германии и Польше, которые находятся в трудном положении, особенно после аварии на газопроводах «Северный поток».
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«Эти страны будут пытаться сбить цены, а другие страны будут говорить, что у них все в порядке», — пояснил Хуршудов.
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