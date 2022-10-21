Аналитик Хурдушов: страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ | 360°

Мир 21 октября 2022, 14:22 Аналитик Хурдушов: страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ

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Решение об установлении потолка цен на российский газ откладывается до ноября, пишут зарубежные СМИ. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik предположил, что европейские страны не смогли договориться об ограничении цен из-за разных подходов к газовому снабжению.

Например, у Италии есть долгосрочные договоренности по поставкам топлива, поэтому у страны пока нет причин беспокоиться, чего не скажешь о Германии и Польше, которые находятся в трудном положении, особенно после аварии на газопроводах «Северный поток».

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«Эти страны будут пытаться сбить цены, а другие страны будут говорить, что у них все в порядке», — пояснил Хуршудов.

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