Мир 27 марта 2023, 14:40 Аналитик Голубовский рассказал, какое будущее ждет глобальную экономику Аналитик Голубовский: рост торговли товарами связан с тем, что деньги стали дешевле

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Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление ООН о росте мировой торговли в 2022 году.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на доклад ООН сообщил, что в 2022 году товаров было продано на 10% больше, чем в 2021 году, а услуг — на 15%.

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«Рост торговли товарами на 10% связан с тем, что деньги дешевле стали на 10%. На самом деле в реальном выражении роста никакого нет. Торговля буксует», — сказал аналитик.

По его словам, мир ждет глобальная рецессия во втором полугодии, если судить по тому, что происходит с банками. Банковский кризис всегда знаменует спад экономики, добавил он.