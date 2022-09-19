Германию назвали «разбойным государством» после слов о «Северном потоке» | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Германию назвали «разбойным государством» после слов о «Северном потоке» Аналитик Фролов: это не РФ ненадежный поставщик газа, это Германия ненадежный покупатель РИА «Новости»

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Германия превратилась в разбойное государство, и она не пойдет на переговоры с Россией, потому что тогда ей придется вернуть или компенсировать все украденное. Такое мнение «360 высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайля, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. По словам Фролова, это классическая словесная интервенция, риторика, которая сейчас используется всеми европейскими лидерами, будто Россия — это враг, и что она манипулирует рынками и так далее.

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«Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что счета, которые ей показывали, счета европейцев, которые вынуждены платить какие-то невероятные деньги за энергоносители, надо отправить в Москву. Это Москва, видимо, в 2009 году начала реформы энергетических рынков в Европейском союзе? Это Москва сделала ставку на ультралиберальную модель энергетических рынков? Это Москва заставляла Европу игнорировать предупреждения, в том числе и России, относительно нестабильной архитектуры энергетических рынков, формирующейся в Европейском союзе?» — спросил эксперт.

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Он также назвал влияние Российской Федерации на мир феноменальным.

«Страна, экономика которой, как мы знаем со слов бывшего президента США Барака Обамы, „разорвана в клочья“, продолжает просто ураганить в планетарном масштабе, заставляя несчастную европейскую экономику приближаться к рецессии. <…> Страшно представить, что было бы, если бы экономика Российской Федерации не была „разорвана в клочья“», — с иронией подметил он.

Эксперт напомнил, что это Германия украла собственность российских компаний на своей территории, в то время как сама Россия продолжает исполнять свои обязательства и все еще старается сотрудничать с зарубежными партнерами.

«Сейчас надо говорить не о том, что Россия стала ненадежным поставщиком, надо говорить о том, что Германия стала ненадежным покупателем. Это откровенно разбойное государство, которое занимается открытым грабежом. И Германии это еще аукнется, потому что действия, которые она предпринимает в отношении российской собственности, видны и другим внешним инвесторам. Они почешут затылки и скажут: „Ой, а вы вот так еще умеете делать? Может, мы пойдем тогда в другое место деньги вкладывать, а то у вас тревожно как-то“», — заявил он.

По словам Фролова, запуска газопровода «Северный поток — 2» в обозримом будущем ждать не стоит — для этого должны сложиться «специфические условия».

«Условия, которые включают в себя, к примеру, смену политического руководства Европейского союза, смену политического руководства Германии, смену, что самое важное, политического курса. Соответствующих подвижек в Европе мы не наблюдаем. Действующему руководству Европейского Союза в целом и отдельных образований внутри европейского союза в частности гораздо проще обвалить собственную экономику, чем пойти на конструктивные переговоры с Российской Федерацией. Тем более, что тогда придется вернуть России все украденное, или компенсировать», — сказал он.

А заявление Вайля Фролов назвал «зарабатыванием политических очков».

«Вопрос — может ли Германия выжить без российского газа? Конечно может. <…> пережить и успешно преодолеть — это разные вещи. Поэтому Германия пережить, да, сможет, успешно ли — вот это самый главный вопрос. Как говорил наш бывший президент: „Денег нет, но вы держитесь! Удачи вам! Хорошего настроения!“» — подытожил заместитель гендиректора Института национальной энергетики.

Ранее свыше половины (59%) жителей Германии признались, что боятся оказаться неспособными оплатить счета за газ и свет. Таковы результаты опроса исследования института INSA.

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