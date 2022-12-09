Мир 09 декабря 2022, 15:00 Аналитик Федосова увидела экономические интересы Норвегии в введении потолка цен на российскую нефть

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова считает, что Норвегия преследует собственные экономические интересы, вводя потолок цен на российскую нефть. Об этом написал RT.

«Норвегия, конечно, и политически поддержит ЕС, скажет о своей солидарности с европейскими западными союзниками, тем не менее у Норвегии есть обычные экономические интересы», — сообщила аналитик.

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После сокращения поставок российского газа в Европу Норвегия получила доходы, в четыре раза превышающие те, что были заработаны в 2021году, напомнила Федосова.

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Ранее Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель.

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