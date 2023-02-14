14 февраля 2023, 22:24
Аналитик Федосова сочла низкими шансы Хейли победить на выборах президента США
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова обсудила с RT решение бывшего постпреда США при ООН Никии Хейли выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.
«Среди республиканцев ее выдвижение не находит отклик, их больше интересует борьба Трампа и Десантиса, а последний еще не объявил о своем намерении баллотироваться», — заметила Федосова.
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Она объяснила что Хейли появилась в качестве кандидата от Республиканской партии в противовес Трампу. По мнению аналитика, у нее низкие шансы победить в президентской гонке.
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«Возможно, для Хейли это попытка в конечном итоге выторговать для себя пост вице-президента, эту позицию ей прочили еще в 2018 году, но тогда Трамп предпочел Майка Пенса», — предположила Федосова
США
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