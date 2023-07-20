Мир 20 июля 2023, 18:59 Аналитик Еремина рассказала, с чем связаны планы Британии снизить траты на королевскую семью Эксперт Еремина: Британия решила снизить траты из-за ослабления бюджета

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Великобритания решила сократить расходы на королевскую семью. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, с чем связано такое решение. Об этом сообщил RT.

Специалист пояснила, что на данный момент страна столкнулась с ослаблением бюджета. Из-за этого вопрос финансирования королевской династии встал особенно остро, так как их расходы постоянно увеличиваются. При этом вреди главных причин снижения доходов страны аналитик связала с финансированием Украины.

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«Вопрос встает: где деньги взять? Сейчас идет поиск этих активов. Неслучайно все в одно время происходит: и вопрос доступа к российским активам, и сокращение выплат королевской семье», — пояснил Еремина.